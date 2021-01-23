Двое детей погибли в результате пожара в Южно-Сахалинске

ТАСС, 23 января. Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Южно-Сахалинске, четыре человека доставлены в реанимационное отделение больницы, сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

"Органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка по факту произошедшего 23 января 2020 года пожара в частном доме по ул. Памятной в Южно-Сахалинске, в результате которого погибли двое несовершеннолетних детей, четверо пострадавших госпитализированы и находятся в реанимации", - говорится в сообщении.

В следственном управлении СК РФ по региону уточняют, что погибшие - мальчик пяти лет и восьмилетняя девочка. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). "В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и пожарнотехническая", - уточнили в ведомстве.

Пожар в частном доме произошел в субботу 04:35 (20:35 пятницы мск). По данным регионального управления МЧС, первый пожарный расчет прибыл через семь минут. "К моменту прибытия пожарного подразделения наблюдалось горение дома открытым пламенем по всей площади. Из дома самостоятельно вышли женщина и трое детей", - говорится в сообщении.

"По решению губернатора пострадавшей семье окажут материальную поддержку, выделив единовременную выплату в размере 1 млн рублей. При необходимости с родителями и детьми будут работать психологи. Решается вопрос о месте временного проживания семьи", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Валерий Лимаренко.