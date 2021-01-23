Руководителя госучреждения в Дагестане задержали по второму делу о превышении полномочий

МАХАЧКАЛА, 23 января. /ТАСС/. Руководитель федерального государственного бюджетного учреждения "Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Республики Дагестан" (ФГБУ "Минмелиоводхоз") Залкип Курбанов задержан по подозрению в превышении должностных полномочий и передаче в собственность своим подчиненным служебных квартир, находящихся в федеральной собственности, сообщили в субботу в следственном управлении СК РФ по Дагестану.

"По версии следствия, в 2017 году директор ФГБУ "Минмелиоводхоз", явно выходя за пределы своих полномочий, незаконно заключил с подчиненными договоры о передаче им в собственность служебных квартир, находящихся в федеральной собственности и на праве оперативного управления учреждения. На основании указанных договоров должностными лицами территориального управления (ТУ) Росимущества в Дагестане незаконно зарегистрировано право собственности на указанное имущество казны Российской Федерации. По подозрению в совершении данного преступления задержан директор ФГБУ "Минмелиоводхоз" Залкип Курбанов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в результате этих противоправных действий бюджету РФ был причинен ущерб на сумму около 30 млн рублей. Уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий") возбуждено в отношении должностных лиц ФГБУ "Минмелиоводхоз", а также территориального управления Росимущества.

Ранее в следственном управлении сообщали, что в отношении Курбанова возбуждено еще одно уголовное дело - по версии следствия, в результате превышения им должностных полномочий произошло загрязнение озера Рыбье, из которого обеспечиваются водой города Избербаш и Каспийск.