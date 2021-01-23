Два жилых дома сгорели в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 23 января. /ТАСС/. Два деревянных жилых дома сгорели в субботу в Архангельске, сообщили ТАСС в пресс-службе облуправления МЧС.

"Около двух часов поступило сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном восьмиквартирном жилом доме по переулку Водников. Проливка и разборка конструкций, поиск скрытых очагов горения продолжались до пяти утра. На Кегострове по адресу Береговая, 1 сгорел восьмиквартирный дом, проливка и разборка конструкций продолжаются до сих пор", - сказали в пресс-службе.

При пожаре в переулке Водников 15 человек вышли самостоятельно, при помощи лестницы со второго этажа были спасены трое. В доме зарегистрированы 22 жильца. На Кегострове сообщение о пожаре поступило в 2 часа ночи. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Большинство жильцов эвакуировались самостоятельно, одного спасли пожарные. Судьба одного мужчины неизвестна. В доме зарегистрировано 25 человек.

Погорельцы разместились у родственников. Вопрос их расселения будет решать департамент городского хозяйства.

Причины пожаров выясняются.