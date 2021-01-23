Сын Алибасова обратился в полицию после публикаций, что он якобы насильно держит дома отца

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сын продюсера Бари Алибасова попросил полицию провести проверку по факту размещения в СМИ информации о том, что он якобы насильно удерживал у себя дома отца. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило сообщение от сына Бари Алибасова, который попросил провести проверку по факту размещения в СМИ бывшим помощником музыканта Вадимом Горжанкиным информации о том, что сын якобы насильно удерживал у себя дома своего отца Бари Алибасова", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также в заявлении сын музыканта отметил, что Бари Алибасов уволил Горжанкина за попытку мошенничества, которое связано с его бизнесом. "В настоящее время в отношении Бари Алибасова противоправных действий не допущено. По фактам, изложенным в заявлении, началась проверка", - сказал собеседник агентства.