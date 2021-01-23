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В Петербурге за взятку задержали главврача НИИ уха, горла и носа

Задержанный Олег Коноплев имеет звание заслуженного врача России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Заместитель директора по клинической работе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Минздрава РФ - главный врач учреждения Олег Коноплев задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в получении взятки, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Коноплев О. И. задержан по подозрению в получении взятки", - сказал собеседник агентства.

Других подробностей собеседник агентства не уточнил. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Коноплев, по данным сайта НИИ, является заместителем директора и главным врачом учреждения. На сайте также указано, что он имеет звание заслуженного врача РФ.

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