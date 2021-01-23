В квартире в Петербурге изъяли мачете и пневматическое оружие после стрельбы по остановке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после инцидента, во время которого женщина обстреляла из окна квартиры остановку общественного транспорта из пневматического автомата. В квартире изъяли муляжи гранат, более 20 ножей и мачете, топор, пневматические автомат и пистолет с пулями, сообщили журналистам в субботу в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении стрелявшей гражданки", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что о стрельбе в ведомство заявила женщина, которая стояла на остановке на проспекте Художников. В ходе разбирательства выяснилось, что стрельбу из пневматического автомата открыла женщина из окна квартиры с четвертого этажа стоящего рядом дома. Стрелявшая находилась в гостях в этой квартире.

В квартире полицейские также нашли холодное и пневматическое оружие. "Из квартиры было изъято 16 ножей, семь мачете, топор, несколько баллончиков для пневматики, девять упаковок пуль для пневматического оружия, два сигнальных устройства", - отметили в полиции. Также в полиции сообщили, что в квартире нашли корпуса от гранат, кастет, электрошокеры, пневматический пистолет с пулями и пневматический автомат "Юнкер-3", который внешне похож на автомат Калашникова.

Как сообщили ТАСС в управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, на место также приезжали взрывотехники ОМОН, которые обследовали найденные гранаты и дали заключение, что они являются учебными и не представляют опасности.

Сама стрелявшая, как отметили в полиции, вела себя неадекватно, ее передали врачам. В результате стрельбы никто не пострадал.