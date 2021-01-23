В парке в центре Москвы мужчина зарезал гулявшую с хозяйкой собаку

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Неизвестный злоумышленник смертельно ранил ножом собаку, которая гуляла с хозяйкой в парке Красная Пресня в центре Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"22 января в полицию с заявлением обратилась жительница Москвы. Она попросила принять меры в отношении неизвестного, который в четверг вечером в парке Красная Пресня ножом ранил ее собаку. Хозяйка после нападения сразу отвезла питомца в ветеринарную клинику, но спасти пса не удалось", - сказал собеседник агентства.

По данному факту полиция начала проверку.