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В детсаду "Строитель" в Улан-Удэ выявили острую кишечную инфекцию

Инфекцию обнаружили у пяти воспитанников

УЛАН-УДЭ, 23 января. /ТАСС/. Случаи кишечной инфекции выявили у детей, посещающих муниципальный детсад "Строитель" в Улан-Удэ, сообщили журналистам в субботу в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

"В Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия поступило пять экстренных извещений о регистрации случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников детского сада "Строитель", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту началось эпидемиологическое расследование.

Детсад находится в Октябрьском районе, его посещают около 400 детей.

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