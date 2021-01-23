В детсаду "Строитель" в Улан-Удэ выявили острую кишечную инфекцию

УЛАН-УДЭ, 23 января. /ТАСС/. Случаи кишечной инфекции выявили у детей, посещающих муниципальный детсад "Строитель" в Улан-Удэ, сообщили журналистам в субботу в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

"В Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия поступило пять экстренных извещений о регистрации случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников детского сада "Строитель", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту началось эпидемиологическое расследование.

Детсад находится в Октябрьском районе, его посещают около 400 детей.