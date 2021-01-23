В Петербурге две женщины задержаны за хищение у блокадницы компенсации от Германии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска задержали в Санкт-Петербурге двух женщин, которые представлялись руководством пенсионного фонда и похищали средства и ценности у пенсионеров. Как сообщили журналистам в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области, женщины похитили деньги у жительницы блокадного Ленинграда, которые она получила в качестве компенсации от Германии, возбуждено уголовное дело.

"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двух женщин в возрасте 33 и 42 лет, зарегистрированных во Владимирской области. На текущий момент установлено, что от рук аферисток пострадали три женщины в возрасте 82, 87 и 89 лет, проживающие на территории Московского и Василеостровского районов Петербурга. Одной из жертв стала жительница блокадного Ленинграда, у которой дома хранилась крупная сумма денежных средств, полученная в качестве компенсации от ФРГ", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ). Ущерб от их действий оценивается в сумму не менее 2,4 млн рублей.

По данным полиции, задержанные приобрели на черном рынке базу данных с информацией о пенсионерах. Затем они проникали к ним в квартиры и убеждали обменять старые деньги на новые, после чего похищали средства. В полиции также отметили, что у одной из потерпевших также пропали ювелирные изделия, а еще одной пенсионерке злоумышленница показала удостоверение и представилась "генеральным директором пенсионного фонда".

Одна из задержанных находилась в федеральном розыске за похожее преступление, которое она совершила в Москве. Сейчас полицейские ищут сообщников задержанных, а также устанавливают их причастность к другим похожим преступлениям.