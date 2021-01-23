В Ставрополе загорелся магазин

СТАВРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Магазин запчастей загорелся в городе Ставрополе на площади 600 кв. м. Об этом сообщили в субботу в ГУ МЧС по региону.

"В 13:09 в Ставрополе произошел пожар в магазине запасных частей. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри здания и горение кровли на 500 кв. м, угрозы распространения нет", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

Магазин загорелся на окраине города на Старомарьевском шоссе в промышленной зоне. По предварительным данным, погибших и пострадавших в происшествии нет.

Возгоранию присвоили второй ранг сложности тушения. В работе задействован 41 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России - 33 человека и 10 единиц техники. Информация о происшествии уточняется.