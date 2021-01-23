Украинский суд арестовал двух подозреваемых по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум подозреваемым по делу о пожаре в доме престарелых, который унес жизни 15 человек. Об этом сообщила в субботу пресс-служба управления полиции в Харьковской области.

"45-летнему арендатору пансионата и его 43-летней жене, которая руководила учреждением, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Пожар в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время" в Харькове произошел 21 января. По данным Государственной службы по ЧС, всего в огне погибли 15 человек, девять человек были спасены и госпитализированы. Генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова заявила, что, по предварительным данным, причиной возгорания было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Владелец двухэтажного дома, который сдал его под пансионат, арендатор и его жена, которая фактически руководила учреждением, а также администратор, координировавший работу пансионата, были задержаны, им предъявлено обвинение по статье 270 УК Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Статья предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от трех до восьми лет. Прокуратура настаивает на аресте всех четверых подозреваемых.

Для расследования причин ЧП была создана правительственная комиссия. В субботу на Украине объявлен траур.