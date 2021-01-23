Елисейский дворец связался с семьей подростка, жестоко избитого хулиганами в Париже

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Администрация президента Франции Эмманюэля Макрона связалась с семьей 15-летнего подростка, который серьезно пострадал в результате нападения группы вооруженных бейсбольной битой и гаечным ключом. Об этом сообщает в субботу телеканал BFM.

Подробности разговора не приводятся. Известно, что представитель Елисейского дворца выразил поддержку матери пострадавшего, которая переехала во Францию из Украины.

Инцидент произошел 15 января, когда Юрий встретился с друзьями возле торгового центра в районе Богренель (XV округ Парижа). Когда к ним приблизилась группа агрессивно настроенных людей, компания бросилась бежать, но подросток поскользнулся и не успел подняться с земли. Согласно записям камеры видеонаблюдения, которые были продемонстрированы в эфире телеканала, в его избиении участвовало около 10 человек. Пострадавший получил переломы рук, ребер и черепа.

Прокуратура инициировала расследование по факту "целенаправленного покушения на убийство". Полиция пытается установить ответственных за произошедшее. Их мотивы также пока не ясны. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал произошедшее актом невиданной жестокости и заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

По словам матери, в пятницу молодой человек пришел в себя в больнице Некер, где врачи боролись за его жизнь в ходе шестичасовой операции, и пытается общаться с родными. После того, как история разошлась по СМИ, молодому человеку выразили поддержку известные политики и звезды, в том числе форвард "Барселоны" Антуан Гризманн и актер Омар Си.