Дело о покушении на мошенничество возбудили против экс-министра Мордовии

ТАСС, 24 января. Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Мордовии, экс-министра сельского хозяйства республики Виктора Печаткина. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Мордовии.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого совместно с неустановленным лицом в покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении, речь идет о Викторе Печаткине, занимавшем в 2003-2007 годах должность первого зампреда правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия Мордовии.

По версии следствия, в 2018 году Печаткин решил обманным путем похитить деньги у знакомого предпринимателя, который ранее занимал у него деньги. "Подозреваемый изготовил фиктивную расписку, датированную январем 2016 года, о якобы выданном предпринимателю займе в размере 1,8 млн рублей с выплатой процентов на общую сумму 648 тыс. рублей. При этом указав и срок возврата денежных средств - 31 декабря 2017 года. Затем соучастники подготовили и направили в суд исковое заявление о взыскании денежных средств в размере более 2,83 млн рублей, указав в нем не только сумму займа и процентов, но и проценты за невозврат денег в срок, оплату юридических услуг", - говорится в сообщении.

Преступный умысел до конца довести не удалось.