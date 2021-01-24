Полиция начала проверку после того, как на акции в Москве правоохранителей облили краской

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Проводится проверка после того, как на несогласованной акции в Москве в субботу неизвестные облили краской полицейских. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"У памятника А. С. Пушкину сотрудники полиции были облиты белой краской. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Несогласованная акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошла в Москве 23 января. По информации источника ТАСС в медицинских кругах, травмы различной степени тяжести получили 42 сотрудника правоохранительных органов. Есть пострадавшие и среди протестующих. Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.