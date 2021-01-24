Суд арестовал на восемь суток организатора несанкционированной акции в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 24 января. /ТАСС/. Суд в Красноярске арестовал на восемь суток организатора состоявшейся в субботу несогласованной акции Анастасию Корсакову, сообщил ТАСС адвокат Владимир Васин.

"Суд арестовал Анастасию Корсакову на восемь суток за организацию несанкционированного мероприятия", - сказал он.

Участники акции в Красноярске прошли с Красной площади мимо здания краевого правительства и остановились перед городской администрацией, подходы к которой были заблокированы полицией. Несколько человек были задержаны после того, как из толпы в сторону мэрии бросили пиротехнику. Некоторые участники бросали в полицейских снежки.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.