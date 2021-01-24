СМИ: в Китае спасли 11 человек из заблокированной после взрыва шахты

ТАСС, 24 января. Спасатели в провинции Шаньдун подняли на поверхность 11 человек из золотодобывающей шахты, в которой 11 января произошел взрыв. Об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа".

По его данным, первый спасенный шахтер был поднят на поверхность в 11:13 по местному времени (06:13 мск). Мужчина находился в тяжелом состоянии и был немедленно доставлен в больницу.

В спасательной операции задействованы 633 человека и 407 единиц оборудования.

Взрыв на шахте произошел 11 января, в тот момент в ней находились 22 человека. Спасателям удалось установить контакт с 12 шахтерами, один из которых позднее умер. Судьба еще 10 человек остается неизвестной.