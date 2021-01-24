Депутата городской думы Томска оштрафовали за проведение несогласованной акции

ТОМСК, 24 января. /ТАСС/. Октябрьский городской суд Томска оштрафовал в воскресенье депутата Думы города, координатора томского штаба Навального Ксению Фадееву на сумму 25 тыс. рублей за проведение несогласованной акции 23 января в черте города. Об этом сообщила ТАСС представитель суда.

"Депутату томской городской думы Ксении Фадеевой наложен административный штраф 25 тыс. рублей по части 2 статьи 20.2 КоАП за организацию несогласованного публичного мероприятия", - сказала собеседница агентства.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.