Тропический шторм "Элоиза" обрушился на северные районы ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 24 января. /ТАСС/. Тропический шторм "Элоиза" достиг в воскресенье территории Южно-Африканской Республики (ЮАР), обрушившись на северную провинцию Лимпопо. Об этом сообщил местный телеканал eNCA.

Сильные ливни уже вызвали наводнения в ряде районов Лимпопо, закрыты многие дороги, поступает информация о множестве поваленных деревьев, о повреждениях на электросетях и ряде объектов инфраструктуры, передает телеканал. Закрыты дороги, ведущие в Национальный парк Крюгера. На помощь жителям пострадавших поселков отправлены группы спасателей.

Между тем власти ЮАР снизили региональный уровень тревоги, так как сила ветра в эпицентре шторма "Элоиза" продолжает падать. Она составляет около 40 м/с. Ливни отмечаются не только на севере ЮАР. В столице Мозамбика Мапуту с 24 января идут сильные дожди, которые, по прогнозам синоптиков, продлятся двое суток. Шквалистые ветры и ливни также отмечаются на юго-востоке Зимбабве.

Тропический шторм "Элоиза" образовался 14 января в Индийском океане. Спустя пять дней он обрушился на северные районы Мадагаскара, принеся проливные дожди. В ряде мест были зафиксированы наводнения. В минувшую субботу шторм накрыл мозамбикский портовый город Бейра, вызвав наводнения. Шторм "Элоиза" движется, теряя свою силу, во внутренние районы Африканского континента по направлению к восточной границе Ботсваны.