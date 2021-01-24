Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Антарктиды

ТАСС, 24 января. Сейсмологи в воскресенье зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 неподалеку от побережья Южных Шетландских островов в Антарктиде. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Очаг залегал на глубине 10 км. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал, что в районе Южных Шетландских островов, где расположен ряд научно-исследовательских антарктических станций, в том числе "Беллинсгаузен", было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,0. Чилийское управление по чрезвычайным ситуациям предупредило об угрозе цунами, предупреждение позже было отменено. Кроме того, ведомство сообщило, что на четырех чилийских базах и "пяти иностранных, находящихся рядом с базой Фильдес," была проведена эвакуация.