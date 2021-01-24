Координатора штаба Навального в Петербурге арестовали на шесть суток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Координатор штаба блогера Алексея Навального в Петербурге Ирина Фатьянова арестована на шесть суток. Об этом сообщила в воскресенье Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Ирину Фатьянову и Дениса Луговского по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Ему назначено наказание в виде семи суток административного ареста, ей - шесть суток", - говорится в сообщении.

Денис Луговской - муниципальный депутат МО Владимирский округ и пресс-секретарь Либертарианской партии России в Петербурге.

Также пресс-служба судов сообщила, что в воскресенье Московский районный суд Петербурга назначил штраф в размере 10 тыс. рублей Юрию Балабоняну, уроженцу Краснодара, по статье "Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". По данным пресс-службы, в настоящее время по указанным статьям зарегистрировано 40 материалов в Московском, Октябрьском, Красносельском и Красногвардейском районных судах. По ним уже вынесено три решения об аресте и один штраф.

В то же время, как сообщили в воскресенье в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной, в период проведения несанкционированной акции в городе в 23 января были случаи задержания несовершеннолетних граждан. "Их количество станет известно после представления данных уполномоченными органами. При задержании несовершеннолетних должностные лица правоохранительных органов связывались с родителями и передавали детей им", - говорится в сообщении.

В субботу в Петербурге прошла несогласованная акция, которая началась на Сенатской площади, после чего ее участники двинулись в сторону Невского проспекта и Марсова поля. Участников акции предупреждали о том, что она не согласована. Их задерживали сотрудники правоохранительных органов, но официальных данных о количестве задержанных пока не поступало.

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