Один школьник погиб и двое пострадали при обрушении плиты на стройплощадке в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью школьника на стройплощадке в Севастополе, еще двое подростков получили травмы. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

По данным следователей, инцидент произошел на заброшенной строительной площадке в поселке Орловка Нахимовского района Севастополя.

"В результате происшествия двое школьников получили травмы, с которыми госпитализированы в медучреждение, где им оказывается вся необходимая помощь, один мальчик в возрасте 15 лет скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ. На месте совместно с сотрудниками оперативных служб работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.