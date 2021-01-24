После наезда на полицейского в центре Москвы возбудили уголовное дело

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено после наезда на полицейского в центре Москве. Об этом ТАСС сообщил Михаил Бирюков - адвокат участницы группы Pussy Riot Виктории Кузнецовой, которая походит по делу свидетелем.

"Мою подзащитную Кузнецову допросили как свидетеля по делу, возбужденному по статье 318 УК РФ - о наезде автомобиля на полицейского в центре Москвы. Виктория сказала следователю, что в день преступления она встретилась с Марией Алехиной и Людмилой Штейн у Большого театра. Ни самого наезда, ни каких-либо обстоятельств, связанных с ним, она не видела", - сказал адвокат.

Как сообщила ранее представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве, по фактам применения насилия на несогласованной акции в Москве 23 января возбуждено четыре уголовных дела по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

В воскресенье Пресненский суд Москвы арестовал двух участниц Pussy Riot Людмилу Штейн и Викторию Кузнецову на 10 суток каждую, еще одна участница группы оштрафована.

Кузнецова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию полицейского"). Людмила Штейн признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). Ей также назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Третья участница группы - Мария Алехина - также признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что девушки во время попытки задержания за призывы к участию в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального пытались скрыться на машине, водитель которой бампером толкнул полицейского в Большом Афанасьевском переулке. Однако в группе утверждают, что девушек за рулем машины не было.