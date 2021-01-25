Замначальника ж/д станции в Хабаровске отправили в колонию за взятки на 13,6 млн

ХАБАРОВСК, 25 января. /ТАСС/. Суд в Хабаровске вынес приговор заместителю начальника железнодорожной станции Хабаровск-2, признав ее виновной в получении взяток на общую сумму более 13,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, п. "в" ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах"). Суд приговорил женщину к шести годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в 25,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наказание она будет отбывать после того, как ее младшему ребенку исполнится 14 лет. Женщину также лишили на три года права занимать определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления. "Суд сохранил арест на принадлежащее женщине имущество и денежные средства, обратив на них взыскание для исполнения наказания в виде штрафа", - уточняется в сообщении.

По версии следствия, с 2015 по 2019 годы осужденная неоднократно получала взятки от представителей трех транспортных компаний на суммы от 130 тыс. рублей до 12,6 млн рублей за приоритетную организацию маневровой работы по подаче и уборке железнодорожных вагонов, а также выгрузку товара без проведения проверок на его соответствие оплаченному тарифу.