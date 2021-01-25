Жителя Якутии осудят из-за уничтожения лесных насаждений

ЯКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Житель Якутии обвиняется в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем. По версии следствия, из-за непотушенных окурков сигарет возник лесной пожар на площади 37,5 га с ущербом свыше 1,6 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Якутии.

"Прокуратура Олекминского района направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением крупного ущерба")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 24 августа обвиняемый во время сбора ягод в нескольких километрах от села Нерюктяйинск 2-й бросил непотушенные окурки сигарет на сухую лесную подстилку. В результате возник и развился лесной пожар на общей площади 37,5 га, сумма причиненного ущерба составила более 1,6 млн рублей.

Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Для возмещения ущерба прокурор также подал иск о взыскании с обвиняемого вышеуказанных денежных средств.