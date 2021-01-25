СМИ: в Мозамбике почти 7 тыс. человек стали беженцами из-за шторма "Элоиза"

ТАСС, 25 января. Почти 7 тыс. жителей Мозамбика были вынуждены покинуть свои жилища из-за тропического шторма "Элоиза", обрушившегося на страну в минувшие выходные и вызвавшего обильные ливни, наводнения и разрушения. Об этом сообщил в понедельник портал Club of Mozambique.

По его данным, в результате последствий стихии разрушены более 5 тыс. домов, главным образом в районах Бузи, Дондон, Ньяматанда и в городе Бейра (провинция Софала). Посевы продовольственных культур уничтожены на территории в более чем 136 тыс. га. Разрушены девять школ, пострадали еще 17 учебных заведений и 11 больниц.

"Население испытывает нужду в срочных поставках продовольствия, питьевой воды, одеял и палаток, - сообщила порталу менеджер благотворительной организации ActionAid Mozambique Марсия Пенисела. - С учетом того, что многие участки местности оказались под водой, повреждены линии электропередачи, доставка помощи будет особенно затруднена".

По данным Национального института управления и сокращения рисков Мозамбика, скорость ветра во время прохождения "Элоизы" достигала 41,6 м/с.

Теперь циклон обрушился на северную часть ЮАР, юг Зимбабве и восток Ботсваны, ощущается и в Эсватини (бывший Свазиленд).