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В Испании в ходе очистки реки перевернулось судно

Два человека погибли, еще один пропал без вести, сообщила служба экстренной помощи автономного сообщества Эстремадура

МАДРИД, 25 января. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, еще один пропал без вести после того, как судно перевернулось в районе реки Гвадиана в автономном сообществе Эстремадура. Об этом сообщила в понедельник в Twitter региональная служба экстренной помощи.

"Два работника погибли, третий все еще числится пропавшим без вести после того, как перевернулась лодка, в которой они [находились], выполняя работы по очистке реки Гвадиана", - отметили в службе. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бадахос.

По данным агентства Europa Press, судно принадлежало гидрографическому союзу Гвадианы.

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