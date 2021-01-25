Суд арестовал на семь суток организатора несанкционированной акции в Кемерове

КЕМЕРОВО, 25 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова назначил семь суток административного ареста организатору несанкционированной акции, которая прошла в минувшую субботу в областном центре Кузбасса. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте суда.

"Центральным районным судом г. Кемерово рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20. 2 КРФ об АП, в отношении Калиниченко С. Ю. (координатора штаба Алексея Навального в Кемерове - прим. ТАСС) - организатора несанкционированного митинга. Постановлением суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 (семь) суток", - говорится в сообщении суда.

Также административный арест сроком десять суток по решению суда назначен одному из участников несанкционированной акции за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Как уточняют в суде, оба постановления об арестах в законную силу еще не вступили.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.