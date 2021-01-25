В одном из сел Нижегородской области горит кровля культурно-спортивного комплекса

ТАСС, 25 января. Пожар произошел в понедельник в Макарьевском культурно-спортивном комплексе в Нижегородской области. Огонь охватил кровлю на площади 300 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар начался около 15:00 мск в селе Макарий Варнавинского района Нижегородской области.

"Реагирование пожарно-спасательных подразделений по рангу пожара № 2 по адресу: село Макарий, улица Молодежная, дом 16, Макарьевский культурно-спортивный комплекс "Ветлуга". Происходит горение кровли по всей площади 300 кв. м", - отметили в пресс-службе, добавив, что возгорание локализовано. "В 17:08 мск пожар локализован на площади 300 кв. метров. Проводится проливка и разборка конструкций", - уточнили там.

В ведомстве добавили, что в результате пожара никто не пострадал.

В данную новость были внесены изменения (17:44 мск) - добавлена ифнормация о локализации пожара