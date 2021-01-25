СК не стал просить суд о продлении меры пресечения артистке Дрожжиной и ее супругу Цивину

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Следователи не стали обращаться в Хамовнический суд Москвы о продлении запрета определенных действий в отношении артистки Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина, обвиняемых в мошенничестве с имуществом семьи актера Алексея Баталова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следствие решило ограничиться подпиской о невыезде и надлежащем поведении в отношении Цивина и Дрожжиной и не стало просить столичный суд о продлении им меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сказал собеседник агентства. При этом в пресс-службе Хамовнического суда агентству уточнили, что никаких ходатайств в отношении обвиняемых не поступало.

Главным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело об афере с имуществом актера Баталова (ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество"). 26 октября прошлого года следователи задержали актрису Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина, им предъявили обвинение в мошенничестве.

Хамовнический суд отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте Цивина и Дрожжиной и назначил им запрет определенных действий. Вдова и дочь актера, согласно материалам дела, обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы. Они признаны потерпевшими по делу.

Алексей Баталов - народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Был актером Центрального театра Российской армии (1950-1953), МХАТ им. Горького (1953-1957), снялся в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка" и другие. На протяжении нескольких десятилетий преподавал актерское мастерство во ВГИКе. Умер 15 июня 2017 года.