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В Ивановской области пресекли деятельность организованной группировки по сбыту наркотиков

В ходе спецоперации задержали 16 человек и изъяли более 59 кг наркотиков

ИВАНОВО, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Ивановской области пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), причастной к распространению синтетических наркотиков. В числе задержанных - бывший руководитель одного из подразделений управления ФСКН России по городу Москве и Московской области, являющийся организатором подпольных лабораторий, сообщила пресс-служба УФСБ по Ивановской области.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий задержан житель Москвы - бывший руководитель одного из подразделений управления ФСКН России по г. Москве и Московской области, являющийся организатором подпольных нарколабораторий, осуществлявший общее руководство противоправной деятельностью участников преступного сообщества, распределение финансовых потоков", - говорится в сообщении.

В ходе операции изъято более 59 кг наркотиков, свыше 10 тонн жидкости, содержащей наркотические средства, химические реактивы, лабораторное оборудование, а также восемь единиц огнестрельного оружия, патроны различного калибра в количестве 730 штук. "Для свободного перемещения по территории ЦФО организаторы преступной группы использовали автомобили класса "люкс", оборудованные специальными сигналами и устройствами сокрытия регистрационных номерных знаков, а также форму со знаками различия органов ФСБ России", - сообщили в пресс-службе.

Всего в ходе спецоперации задержано 16 человек, среди которых руководители и участники структурных подразделений ОПГ из Москвы, Кабардино-Балкарской Республики, Владимирской, Саратовской, Волгоградской и Ивановской областей. В отношении 14 фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух человек избран домашний арест. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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РоссияИвановская область
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