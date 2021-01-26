В Мордовии возбудили дело из-за организации азартных игр в трех регионах России

ТАСС, 26 января. Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело в отношении 11 организаторов азартных игр в Москве, Саранске и Пензе. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Мордовии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 11 фигурантов, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем"). По версии следствия, с марта 2019 года по август 2020-го подозреваемые незаконно организовали на территории города Москвы, Республики Мордовия и Пензенской области и проводили азартные игры вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и сети "Интернет" не менее чем в четырех нежилых помещениях в городе Саранске и одном - в Пензе", - говорится в сообщении.

Члены сообщества четко распределяли функции между собой, использовали меры конспирации. Обыски по месту жительства фигурантов и в офисах прошли в декабре.

В ведомстве сообщают, что ранее в отношении нескольких фигурантов уже возбудили уголовные дела об организации азартных игр.