Суд в Махачкале арестовал директора Минмелиоводхоза по подозрению в превышении полномочий

МАХАЧКАЛА, 26 января. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца директора федерального государственного бюджетного учреждения "Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Республики Дагестан" (Минмелиоводхоз) Залкипа Курбанова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Постановлением суда Курбанов арестован до 22 марта", - сообщил собеседник.

Курбанов был задержан в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий с причинение тяжких последствий. По версии следствия, в 2017 году он, явно выходя за пределы своих полномочий, незаконно заключил с подчиненными договоры о передаче им в собственность служебных квартир, находящихся в федеральной собственности и на праве оперативного управления учреждения.

На основании указанных договоров должностными лицами территориального управления Росимущества в Республике Дагестан было незаконно зарегистрировано право собственности на указанное имущество. Следствие оценило ущерб от действий Курбанова в сумму около 30 млн рублей.

Это второе уголовное дело в отношении Курбанова о превышении должностных полномочий. Он также подозревается в организации несанкционированного изменения речного русла путем прокопа траншеи и направление реки Талгинка в канал имени Октябрьской революции. Загрязненная вода из канала попала потом в озеро Рыбье, обеспечивающее водоснабжением жителей городов Избербаша и Каспийска.

В результате ухудшения качества воды в конце ноября прошлого года тысячи граждан более месяца оставались без качественной воды.