В Петербурге задержали пятерых иностранцев, занимавшихся разбоем и похищением людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге пятерых иностранцев, в том числе адвоката, по делу о похищении людей и разбое. Как сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области, задержанные могут быть причастны к организованной преступной группе, действовавшей в Петербурге.

"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти при силовой поддержке Росгвардии задержали пятерых злоумышленников, все они являются гражданами восточноазиатского государства, их возраст варьируется от 23 до 35 лет. Старший из них является действующим адвокатом и имеет адвокатский статус на территории России", - говорится в сообщении.

В полиции не уточнили гражданами какой страны являются задержанные. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что все фигуранты дела являются гражданами Китая.

По данным полиции, пятеро задержанных причастны к нападению на трех иностранных студентов, которое было совершено в октябре прошлого года. Тогда они подкараулили студентов, насильно усадили их в элитные иномарки и отвезли в ресторан восточной кухни на территории Петербурга, где избили, напоили алкоголем и требовали возврата долга на сумму более 1 млн рублей. После этого похитители бросили своих жертв в ресторане, устроив в его помещении погром, а сами скрылись.

Пострадавшие были госпитализированы. Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по статьям о похищении людей (126 УК РФ) и разбое (162 УК РФ). Как выяснилось в ходе расследования, долг подозреваемые выдумали, а предлогом для нападения стало якобы то, что один из студентов, работающих в туристической сфере, привел приезжающих в город иностранных гостей не в тот ресторан и лишил злоумышленников прибыли.

По данным полиции, задержанные входят в состав "этнической" ОПГ, которая может насчитывать до 20 членов. "По оперативным данным, группировка может быть причастна к разбоям, похищениям граждан, "крышеванию" фирм, занимающихся туристическим бизнесом, незаконному обороту наркотиков, драгоценностей, оружию, организации проституции и нелегального бизнеса", - отметили в полиции.