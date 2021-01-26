В Ростовской области подожгли автомобиль судьи из-за мести за вынесенный приговор

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Пятеро жителей города Каменска-Шахтинского подозреваются в поджоге автомобиля, принадлежащего судье одного из судов Ростовской области. Мотивом для совершения преступления стал ранее вынесенный приговор, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

По данным следствия, преступление было совершено в ночь на 19 января на одной из автостоянок, где был припаркован автомобиль.

"В ходе проведенных следователями при взаимодействии с сотрудниками управления ФСБ России по Ростовской области следственных действий установлены все лица, причастные к совершению преступления. Организатор преступления - ранее судимый 26-летний житель города Каменска-Шахтинского, 20-летний исполнитель преступления и трое их пособников. Совокупностью собранных следствием доказательств также установлено, что мотивом преступления явилась месть за осуществление судьей профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ранее судья, являющийся владельцем автомобиля, вынес приговор в отношении организатора, что подтолкнуло подозреваемого к совершению нового преступления.

По факту поджога возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога"). Следователи выполняют необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, отметили в пресс-службе.