Транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров в аэропорту Нерюнгри

ЯКУТСК, 27 января. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Нерюнгри, сообщается в среду на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры. Основанием для проверки стала публикация в СМИ "о жалобах пассажиров на низкую температуру в здании аэровокзала, отсутствие услуг по предоставлению питания, нарушение санитарных норм".

"Нерюнгринская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в аэропорту Нерюнгри. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Чульман - федеральный аэропорт в 40 км от города Нерюнгри. Обеспечивает регулярное авиасообщение с Якутском, Красноярском, Иркутском, Новосибирском, Москвой, Симферополем, а также с центрами соседних районов. Является запасным аэропортом на трансконтинентальных маршрутах и маршрутах из Северной Америки в Азию.