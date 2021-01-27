На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника при обрушении на шахте

ТАСС, 27 января. Следователи в Чукотском автономном округе возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности после гибели работника артели во время обрушения руды на шахте в районе села Рыркайпий на севере округа. Об этом в среду сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека"). По версии следствия, трагический инцидент произошел вследствие нарушения правил безопасности при ведении горных работ, при осуществлении которых на работника ООО "Артель старателей "Шахтер" произошло обрушение кровли горной руды. В результате этого 41-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Обрушение произошло 5 января 2021 года во время горных работ в шахте, которая расположена в 120 км от села Рыркайпий в зоне вечной мерзлоты. По данным СК, на месте происшествия работают специалисты для установления причин и обстоятельств ЧП.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде принудительных работ до пяти лет с лишением права занимать определенные должности либо лишения свободы на аналогичный срок.