В Испании произошло несколько землетрясений магнитудой выше 4

МАДРИД, 27 января. /ТАСС/. По меньшей мере три землетрясения, магнитуда которых превышала 4, были зафиксированы ночью в испанской провинции Гранада (автономное сообщество Андалусия). Об этом сообщила в среду в Twitter региональная служба экстренной помощи.

По ее информации, "зарегистрировано до трех землетрясений магнитудой более 4". Кроме того, были зафиксированы многочисленные афтершоки меньшей интенсивности. В службу экстренной помощи поступило почти 450 звонков. В результате землетрясений никто не пострадал. Заметнее всего подземные толчки ощущались в муниципалитетах Атарфе, Кульяр-Вега, Санта-Фе и Чаучина.

Как сообщили региональные власти, в Гранаде задействована специальная фаза плана действий в чрезвычайных ситуациях в связи с сейсмическим риском. Она "характеризуется инструментальным мониторингом и изучением указанных явлений и последующим процессом информирования компетентных органов и властей в области гражданской защиты и населения в целом", уточнило местное руководство.

Как передает газета 20 Minutos, сотни человек, напуганные толчками, вышли этой ночью на улицы в разных населенных пунктах провинции вопреки комендантскому часу, введенному из-за пандемии коронавируса. "Несколько землетрясений произошли этой ночью в Гранаде, - написал в Twitter председатель правительства Испании Педро Санчес. - Я понимаю беспокойство тысяч людей". Премьер призвал "сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб".