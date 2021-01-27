Движение по улице Наметкина на юго-западе Москвы перекрыто из-за пожара в автобусе

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Движение автотранспорта перекрыто на улице Наметкина на юго-западе Москвы из-за пожара в автобусе, площадь возгорания составила 30 кв. метров. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Возгорание автобуса произошло на улице Наметкина в районе дома 6, корпус 1. Внутри в момент ЧП находились 20 человек, все успели эвакуироваться. В данный момент движение автотранспорта временно перекрыто", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС уточнили, что информация о возгорании поступила в 09:11 мск, площадь пожара составила 30 кв. метров. "В 09:28 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

В столичном департаменте транспорта отметили, что в связи с инцидентом "автобусные маршруты № т60, т72, 246, 555, 628 и С5 изменены". "Инцидент произошел рядом с Профсоюзной улицей, по которой проходит компенсационный автобус вдоль Калужско-Рижской линии. На движение бесплатных автобусов КМ происшествие не повлияло", - сообщается также в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В новость внесены изменения (10:11 мск) - добавлена информация после третьего абзаца.