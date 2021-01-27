В Москве возобновили движение по улице Наметкина после пожара в автобусе

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Движение по улице Наметкина в Москве возобновлено после пожара в автобусе. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение по улице Наметкина открыто. Автобусы № т60, т72, 246, 555, 648 и С5 вернулись на свои привычные маршруты", - говорится в публикации.

Ранее источник в экстренных службах заявил ТАСС, что движение автотранспорта перекрыто на улице Наметкина на юго-западе Москвы из-за пожара в автобусе.

Как сообщали в департаменте транспорта, инцидент произошел рядом с Профсоюзной улицей, по которой проходит компенсационный автобус вдоль Калужско-Рижской линии метро. На движение бесплатных автобусов КМ происшествие не повлияло.