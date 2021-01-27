Пять человек пострадали в ДТП с участием автомобиля полиции под Ярославлем

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Патрульный автомобиль Fiat столкнулся с автомобилем Kia Rio на выезде из Ярославля, в результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

"На перекрестке произошло столкновение патрульного автомобиля Fiat, который двигался на вызов, и автомобиля Kia Rio. По предварительной информации, в результате ДТП пять человек пострадали, они были доставлены в больницу", - сказала собеседница агентства.

В результате аварии пострадали три сотрудника полиции. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия.