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Пять человек пострадали в ДТП с участием автомобиля полиции под Ярославлем

Пострадавшие доставлены в больницу

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Патрульный автомобиль Fiat столкнулся с автомобилем Kia Rio на выезде из Ярославля, в результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

"На перекрестке произошло столкновение патрульного автомобиля Fiat, который двигался на вызов, и автомобиля Kia Rio. По предварительной информации, в результате ДТП пять человек пострадали, они были доставлены в больницу", - сказала собеседница агентства.

В результате аварии пострадали три сотрудника полиции. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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РоссияЯрославская область
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