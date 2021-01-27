Жителя Севастополя осудили на 18 лет колонии за убийство женщины в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 18 годам колонии строгого режима жителя Севастополя Дениса Сульдина, который в конце 2019 года убил гида в Санкт-Петербурге из-за ее автомобиля и уехал на нем в Москву. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Приговор вынесен с учетом мнения присяжных, которые большинством голосов признали его виновным. Сульдина приговорили по статьям УК РФ об убийстве, разбое и краже.

Резонансное убийство произошло в Петербурге летом 2019 года. Тогда в СК сообщали, что мужчина в доме на проспекте Новаторов проник в квартиру своей соседки и убил ее, а затем уехал на ее машине в Москву, где его задержали.

Как было установлено в ходе расследования, приехавший из Севастополя в Петербург Сульдин по принадлежащей своей соседке иномарке Volvo сделал вывод, что у женщины, которая работала гидом, хорошее материальное положение и решил совершить разбой. Для этого он в интернете изучил различные способы убийства, а затем подкараулил ее в подъезде и нанес несколько ударов в шею острым предметом.

Затем он проник в квартиру, забрал оттуда деньги, банковскую карту, смартфон и ключи от машины стоимостью более 3 млн рублей, на которой решил поехать в Москву. Затем Сульдин выяснил, что с помощью смартфона может управлять деньгами на карте убитой и перевел с нее около 1 млн рублей. После задержания Сульдин находился под стражей.