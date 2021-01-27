Суд в Татарстане приговорил к ограничению свободы мужчину, избившего ребенка

КАЗАНЬ, 27 января. /ТАСС/. Суд в Татарстане приговорил мужчину, избившего в городе Набережные Челны ребенка, задевшего его окно веткой, к 1 году 10 месяцам ограничения свободы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Суд переквалифицировал действия подсудимого со ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") на ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и назначил наказание в виде 1 года 10 месяцев ограничения свободы, освободив из-под стражи в зале суда", - говорится в сообщении.

Прокуратура Набережных Челнов не согласилась с приговором. Надзорное ведомство рассчитывает обжаловать решение в апелляционном порядке. Гражданский иск законного представителя потерпевшего о взыскании с подсудимого компенсации морального и материального вреда частично удовлетворен, с подсудимого взыскано 250 тыс. рублей. Иск прокуратуры в пользу государства удовлетворен в полном объеме.

Гособвинение запрашивало для подсудимого наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Гособвинитель также поддержал гражданские иски законного представителя потерпевшего на 1 млн рублей и прокуратуры на 3 138 рублей.

18 августа пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану сообщила о задержании жителя Набережных Челнов по подозрению в совершении преступления по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего").

По версии следствия, 16 августа двое мальчиков решили построить шалаш в поселке ЗЯБ. Собрав ветви, они понесли их по тротуару мимо многоквартирного жилого дома. Один из мальчиков задел веткой окно на первом этаже. Находившийся в квартире мужчина вышел из дома, после чего схватил одного из мальчиков за шиворот и горло и бросил на асфальт. В результате падения ребенок получил перелом затылочной кости. Злоумышленника остановили прохожие, а ребенок рассказал о случившемся родственникам. Мужчину задержал наряд вневедомственной охраны Росгвардии.