Прокуратура Москвы передала в суд дело о продаже новорожденного за 500 тыс. рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Тушинская прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней женщины, обвиняемой в продаже новорожденного сына. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Установлено, что женщина, зная, что родит в ноябре 2020 года, разместила в сети Интернет объявление о продаже ребенка. Москвичка, заметив объявление, обратилась в правоохранительные органы и под контролем сотрудников полиции договорилась о встрече с обвиняемой и покупке ребенка сразу же после родов", - сообщила представитель прокуратуры.

Спустя шесть дней после родов, 12 ноября 2020 года, женщина в кафе на Лодочной улице передала "покупательницам" новорожденного сына и, получив за своего ребенка 500 тыс. рублей, была задержана.

Она заключена под стражу, ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Купля-продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"), по которой ей грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Уголовное дело будет направлено в Тушинский суд.