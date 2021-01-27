В Вологодской области обрушился пешеходный навесной мост

ВОЛОГДА, 27 января. /ТАСС/. Навесной пешеходный мост обрушился в среду в Сямженском районе Вологодской области в результате обрыва одного из тросов, на котором держалась конструкция. Мостом пользовались жители трех отдаленных деревень, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области.

"Навесной пешеходный деревянный мост обрушился сегодня в Сямженском районе в Ногинском поселении. Мост был проложен над рекой Кубена, причина обрушения - обрыв одного из тросов. В районе оперативно провели заседание комиссии по ЧС, в ближайшее время будет решен вопрос по ремонту конструкции, определен подрядчик", - рассказали ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

По данным ведомства, мост соединял с большой землей три отдаленные деревни - Пуронга, Борок-2, Клоково, где проживают восемь человек. Они пользовались мостом, чтобы добраться до соседней деревни Борок-1 и попасть в местный ФАП, купить продукты в автолавке, она приезжает дважды в неделю.

"Транспортная доступность трех этих деревень не нарушена. Мост нужен с весны до осени и в период ледохода, сейчас в распоряжении местных жителей имеется ледовая переправа. Прибывший на место сотрудник ГИМС ее осмотрел, проверил, толщина льда - 25 см, промоин там нет. Переправа безопасна и послужит людям, пока не отремонтируют навесной мост", - отметили в пресс-службе.