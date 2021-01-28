Суд Москвы изберет меру пресечения австрийскому бизнесмену Оливеру Кайзеру

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы изберет меру пресечения гендиректору австрийской компании "Экоком" Оливеру Кайзеру, обвиняемому в незаконном предпринимательстве по факту утилизации мусора в Подмосковье без лицензии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание по избранию меры пресечения в отношении Кайзера назначено на 11:30 мск", - сказала собеседница агентства.

Кайзеру предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве по факту утилизации мусора в Подмосковье без лицензии, вину свою он не признает.

По словам его адвоката Александра Мельцева, обвинение касается работы без лицензии по утилизации мусора на полигоне в Балашихе, оно надумано, так как лицензия компанией была получена после прохождения всех процедур.

Оливер Кайзер является гражданином Австрии, следователи МВД просят избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Бизнесмен обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кайзер является генеральным директором компании "Экоком", которая более 10 лет занимается рекультивацией ряда отечественных полигонов. Он в том числе занимался рекультивацией закрытого полигона бытовых отходов "Кучино" в подмосковной Балашихе, который был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. 15 июня 2017 года во время прямой линии жители близлежащих домов пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на неприятный запах со свалки и плохие условия жизни рядом с ним.