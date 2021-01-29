{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уголовное дело возбудили в отношении магаданца за призыв к терроризму

По данным ФСБ, размещенные в интернете материалы призывали к совершению терактов в отношении госслужащих и полицейских региона

ТАСС, 29 января. Управление ФСБ России по Магаданской области возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, разместившего в интернете материалы с публичным призывом к совершению терактов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") в отношении жителя региона", - сказали в управлении.

По информации ФСБ, размещенные в интернете материалы призывали к совершению терактов в отношении государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов Магаданской области.

Теги
РоссияМагаданская область
СМИ: на севере Японии из-за снегопадов самолет после посадки выкатился за пределы ВПП
По данным агентства Kyodo, никто из пассажиров или членов экипажа самолета не пострадал
Читать полностью