Уголовное дело возбудили в отношении магаданца за призыв к терроризму

ТАСС, 29 января. Управление ФСБ России по Магаданской области возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, разместившего в интернете материалы с публичным призывом к совершению терактов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") в отношении жителя региона", - сказали в управлении.

По информации ФСБ, размещенные в интернете материалы призывали к совершению терактов в отношении государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов Магаданской области.