Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве в доме в Австрии

ВЕНА, 29 января. /ТАСС/. Посольство России в Вене выясняет информацию о гражданстве пострадавших при взрыве в жилом доме в Австрии.

"По состоянию на 9:30 три человека получили ранения. Посольством выясняется информация о россиянах среди пострадавших", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Взрыв произошел в пятницу в жилом доме в общине Лангенцерсдорф. Несколько этажей здания обрушились. По данным полиции, в результате происшествия пострадали несколько человек. Жители ближайших домов были эвакуированы. Причины взрыва неизвестны, говорится в сообщении полиции в Twitter.