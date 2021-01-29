Кировский областной суд перевел под домашний арест бывшего вице-губернатора Плитко

КИРОВ, 29 января. /ТАСС/. Кировский областной суд в пятницу изменил меру пресечения обвиняемому в получении взяток бывшему вице-губернатору области Андрею Плитко с заключения под стражу на домашний арест, сообщили ТАСС в суде.

"Суд изменил меру пресечения на домашний арест", - сказала собеседница агентства, не уточнив срок домашнего ареста.

Следственные органы Кировской области 3 апреля 2020 года возбудили дело в отношении Плитко. По данным следствия, в 2018 году он создал преступную группу, участники которой наладили получение взяток от предпринимателей за заключение договоров купли-продажи древесины с учреждением "Кировгослесхоз". При получении части взятки от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина в размере 3,4 млн рублей Плитко был задержан, до настоящего времени он находился под стражей. Также задержан Шургин, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие установило порядка 20 фактов получения взяток от предпринимателей на общую сумму не менее 10 млн рублей, а позднее еще три дополнительных факта получения взяток на общую сумму 7 миллионов 150 тысяч рублей.

Плитко, занимавший должность вице-губернатора Кировской области с марта 2019 года, а также Шургин в апреле 2020 года были уволены.