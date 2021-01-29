Экс-полицейские в Калининграде получили тюремные сроки по делу о смерти задержанного

КАЛИНИНГРАД, 29 января. /ТАСС/. Московский районный суд Калининграда приговорил двух бывших полицейских к 2 годам и 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима по делу о смерти от ожогов в отделе полиции задержанного за мелкое хулиганство в октябре 2019 года. Подсудимые взяты под стражу в зале суда, сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко.

"Московским районным судом города Калининграда Николаю Плебуху назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима, Александру Иванову - в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщила Гацко, добавив, что осужденные лишены права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.

Вечером 19 октября 2019 года в отдел полиции по Московскому району Калининграда за совершение административного правонарушения был доставлен 36-летний мужчина. Сообщалось, что он, находясь в нетрезвом состоянии, повредил радиатор батареи в камере для задержанных и получил сильные ожоги. На место вызвали бригаду скорой помощи, пострадавшего доставили в больницу с ожогами 95% поверхности тела, вызвавшими тяжелый ожоговый шок. Утром 20 октября 2019 года он умер в больнице.

По данным следствия, дежурившие в ту ночь начальник смены дежурной части отдела Николай Плебух и старший оперативный дежурный Александр Иванов, зная об угрозе жизни и здоровью задержанного, около получаса продержали его в помещении с поврежденной трубой отопления и поступающей в него горячей водой. Они признаны судом виновными по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека").