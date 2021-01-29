В Нижегородской области пожар охватил кровлю административного здания

ТАСС, 29 января. Пожар охватил кровлю административного здания на площади 2 тыс. кв. метров в городе Семенове Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар начался в пятницу в 13:37 мск на улице Октябрьской в городе Семенове.

"Реагирование пожарно-спасательных подразделений по рангу пожара № 2 - город Семенов, ул. Октябрьская, дом 20, административное здание. Происходит горение кровли по всей площади 2 тыс. кв. метров", - отметили в пресс-службе.

В результате ЧП никто не пострадал, добавили в ведомстве.